İstanbul Zeytinburnu'na bağlı Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir ikametten meydana gelen hırsızlık ile ilgili İstanbul Emniyeti Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Çalışmalarda evden 1 adet bilgisayar ve bir miktar para çalındığı belirlendi.

Zeytinburnu hırsızları ‘suç makinası’ çıktı

Bahse konu kameralar incelenirken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Burak E. ve Selçuk Ü., Zeytinburnu'ndan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 21 yaşındaki Burak E.'nin 'Gasp', 'Evden hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından, 32 yaşındaki Selçuk Ü.'nün ise 'Uyuşturucu madde kullanmak', Kasten yaralama' ve 'İşyerinden hırsızlık' suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.