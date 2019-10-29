Bağdadi’nin öldürülmesi dönüm noktası

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nün terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede önemli rol üstlendiğini kaydetti. AK Parti MYK toplantısı sürerken açıklama yapan Çelik, "İnsanlığa karşı suç işleyen DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesi, terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır. Türkiye, ABD unsurları ile yüksek koordinasyon içerisinde oldu. ABD uçakları Fırat Kalkanı harekat bölgesinden uçuş yaptı" dedi. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "PKK/YPG başı sıkıştığında DEAŞ'lıları serbest bırakıyor, bunu şantaj unsuru olarak kullanıyor. DEAŞ'a yapılanın aynısının PKK/YPG'ya da yapılması gerekir." Bu arada 3600 ek gösterge meselesine yaklaşımlarının pozitif olduğunu kaydeden Çelik, bu konuda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Çelik, bu çalışmalar kapsamında, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu ifade etti. ANKARA