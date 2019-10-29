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Bakan Albayrak'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 29 Ekim dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 13:05 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 13:06
Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, attığı twette, "Türk milletinin egemenliğinin bir kez daha tarihe nakşedildiği, cumhuriyetin ilanının 96. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." dedi.

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Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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