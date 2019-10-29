Çavuşoğlu: Çıkmayan varsa temizleriz

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BUGÜN NELER OLDU

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gine- Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile düzenlediği ortak basın toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ile yapılan mutabakat çerçevisinde YPG'li teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin bugün saat 18.00'de dolmasıyla ilgili Çavuşoğlu şunları söyledi:ABD, 120 saat sonunda YPG'li teröristlerin buradan çıkarıldığını taahhüt etti. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz. Rusya ile yaptığımız mutabakatta da eğer burada 150 saat sonunda YPG'liler Kobani'den Irak'a kadar 444 km'de 30 km derinliğe çekilmezlerse Türkiye bu teröristleri buradan temizler. Çıkmayan varsa temizleriz. Çekilenler de var. Ama tamamen çekildiklerini söylemek mümkün değil. Rusya'dan bir askeri heyet geliyor. Son durumu ele alacağız.(Bağdadi'nin öldürülmesi) Terörle mücadele anlayışımız, müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuyla hareket ettik. Öncesinden bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu.