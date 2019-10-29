Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Ceylanpınar’da buruk başlangıç

’da buruk başlangıç

Giriş Tarihi: 29.10.2019
Ceylanpınar’da buruk başlangıç
TERÖR örgütü YPG/ PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde 10 Ekim, Artuklu'da 13 Ekim, Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde de 13 Ekim'den bu yana eğitim öğretime ara verilen topla 211 okulda dün yeniden ders zili çaldı. Öğrenciler okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise teröristlerin 10 Ekim'deki roketli ve havanlı saldırılarında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elif Terim'in öğrenim gördüğü Kepez Ortaokulu ile Mazlum Güneş'in öğrenim gördüğü Şehit Mustafa Katırlı Ortaokulu'nda eğitim buruk başladı. İki okulda, arkadaşları ehit çocukların sıralarına çiçekler ve fotoğraflarını koydu.

Ahmet AKKUŞ-Mehmet YILDIRIM
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceylanpınar’da buruk başlangıç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN