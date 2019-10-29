Ceylanpınar’da buruk başlangıç

BUGÜN NELER OLDU

TERÖR örgütü YPG/ PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde 10 Ekim, Artuklu'da 13 Ekim, Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde de 13 Ekim'den bu yana eğitim öğretime ara verilen topla 211 okulda dün yeniden ders zili çaldı. Öğrenciler okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise teröristlerin 10 Ekim'deki roketli ve havanlı saldırılarında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elif Terim'in öğrenim gördüğü Kepez Ortaokulu ile Mazlum Güneş'in öğrenim gördüğü Şehit Mustafa Katırlı Ortaokulu'nda eğitim buruk başladı. İki okulda, arkadaşları ehit çocukların sıralarına çiçekler ve fotoğraflarını koydu.