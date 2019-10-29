Bugün Cumhuriyet'in ilan edilişinin 96. yıldönümü.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerle kutlanıyor. Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı



Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şu mesajları paylaştı:

Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıaliniz ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

9 Ekim'de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barış Pınarı harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.

Ruhun şad olsun.