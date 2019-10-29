‘Dedelerimiz gibi aynı ruhla direniyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden çıkartılan işçilerin 28 Ağustos'ta İBB önünde başlattığı protesto gösterisi devam ediyor. Protestolarında 63'üncü gününe giren işçiler, ellerindeki dövizlerle ve sloganlarla protestolarını sürdürdü. Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle Mehmetçiğe selam da gönderen işçilerin eylem komite başkanı Umut Aydoğan, siyasi intikama maruz kaldıklarını belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sevdiklerinden ayrı geçirdiklerini ifade eden Aydoğan, "Yarın Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü kutlayacağız. Ülkemiz ve milletimiz için önemli günlerden biri. 96 yıl önce ecdadımız bu topraklar üzerinde yaşayan kimseyi o ya da bu diye ayırmadan tüm dünyaya onurlu bir direnişin sonucunu haykırdı. Bugün kendilerini Cumhuriyetin savunucusu sayanlar 63 gün önce bizi belirli saikler gözeterek işimizden, aşımızdan etti. Dedelerimizin omuz omuza verdiği mücadeleyi unutup bizleri Cumhuriyetin mağdur işçileri yaptılar. Ancak unuttukları bir şey daha var ki biz de dedelerimiz gibi onca zorluğa ve iftiraya maruz kalmalarına rağmen verdikleri mücadelenin bir benzerini yılmadan, usanmadan vermeye devam edeceğiz. Zafer direnen emekçinin olacak. 'Yaşasın onurlu mücadelemiz' diyoruz" şeklinde konuştu.Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Aydoğan "İsterdik ki birçok kimsenin sevdikleriyle birlikte rahatça ve huzurla gezdiği bugünde biz de sevdiklerimizle, ailelerimizle olabilelim. Cumhuriyeti bize nasıl yaşattıklarına iyi baksınlar. 'İşçi, emekçi dostuyuz' derken, bir değil bin defa düşünsünler. Namus sözü verenlerin sözlerinde ne derece durduklarını görüyoruz" diye konuştu. Mehmetçiğe de selam gönderen işçiler "İlk günkü heyecan ve ruhla buradayız" dedi.