BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri alabilmek amacıyla HDP İl Başkanlığı önünde annelerin evlat nöbeti 56. gününde devam ediyor. 55 ailenin sürdürdüğü eylemde, oğlu Mehmet Nilifırka için oturma eylemi yapan anne İmmihan Nilifırka ve oğlu Azad'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirten anne Remziye Akkoyun HDP il binasına girmek istedi. Polis, iki anneyi engellerken, Nilifırka fenalık geçirdi. Nilifırka, "Evlatlarımızdan ne istediniz vicdansızlar? Niye kaçırdınız? Çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın. Kendi evlatlarınızı gönderin. Çıkın dışarı, bize bir hesap verin" dedi. Terör örgütü tarafından 4 yıl önce kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için nöbet tutan baba Şevket Altıntaş, "Ben Kürt'üm ve gurur duyuyorum. Benim oğlumun suçu, günahı ne? " diye konuştu. PKK, HDP tarafından tehdit edilen kanser hastası Ayşegül ve eşi Rauf Biçer çocukları Mustafa için eyleme dönüşümlü katılıyor. Biçer, "Oğlumu ararken iki kız çocuğumu ihmal ediyorum. Kızlarıma 'Ağabeyinizi bulmadan bu eylemi sonlandırmayacağım.' sözünü verdim. Biz yaşamıyoruz, can çekişiyoruz" dedi. İstanbul'dan, 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Tuncay için gelen 5 çocuk annesi Fatma Bingöl de, "Çocuklarımız nerede, öldü mü, yaşıyor mu? Biz bu kadar acı çekiyoruz, feryat ediyoruz, duymuyorlar" şeklinde konuştu. Bu arada aileler, çocuklarının görüntülerinin bulunduğu eski kamera kayıtlarının yok edildiğini, yeni kameralarla Kandil'e yayın ve ses kaydı yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aileler kendilerine tepki gösteren milletvekilleri hakkında da ayrıca buç duyurusunda bulunacak.