İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak ve Meclis’e gelecek? 28 Ekim itibarıyla genel af yasasında son durum

30 maddeden oluşan ilk yargı paketi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Ardından gözler, ikinci yargı paketinin çıkış tarihine çevrildi. Ankara kulislerinde yüksek sesle dile getirilen ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik olma beklentisine bağlı olarak genel af yasasıyla alakalı yapılan araştırmalar da sıklaştı. Konuyla alakalı detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Akabinde gözler ikinci yargı paketinin Meclis'ten geçeceği tarihe çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığına sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci yargı paketine ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclis'in gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

BASİT YARGILAMA USULÜ

Kanunla, yargı sistemine dahil edilmesi öngörülen ikinci düzenleme "basit yargılama usulü" olacak.

Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilecek.

Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece iddianame, sanık, mağdur ve şikayetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenecek.

Tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belirtilecek. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek.

Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece duruşma yapılmaksızın ve cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın hüküm kurulacak. Mahkumiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilecek.

Mahkemece, koşulları bulunması halinde kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilecek veya hapis cezası ertelenebilecek ya da uygulanmasına sanık tarafından yazılı olarak karşı çıkılmaması kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek. Hükümde, itiraz usulü ile itirazın sonuçları belirtilecek.

Mahkemece gerekli görülmesi halinde bu madde uyarınca hüküm verilinceye kadar her aşamada duruşma açmak suretiyle genel hükümler uyarınca yargılamaya devam edilebilecek.

Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya da talebe bağlı olan suçlar hakkında uygulanmayacak.

Bu kapsama giren bir suçun, kapsama girmeyen başka bir suçla işlenmiş olması halinde de bu usul uygulanmayacak.

CEZA DAİRELERİNİN BOZMA YETKİSİNE YENİLERİ EKLENDİ

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince duruşma açılmaksızın, cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ya da şahsi cezasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesini veya cezaya yer olmadığına karar verilmesini gerektiren hallerde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilebilecek.

Kanunla, bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma yetkisine yenileri eklendi.

Bölge adliye mahkemesi, soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmediğinin veya ön ödeme, uzlaştırma usulünün uygulanmadığının anlaşılması ya da davanın ilk derece mahkemesinde görülen bir dava ile birlikte yürütülmesinin zorunlu olması halinde, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek, hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verebilecek.

Kanunla, istinaf aşamasında uygulanması kabul edilen istisnai hükümlerin kapsamı genişletildi.

Buna göre sanık, müdafi, katılan ve vekilinin duruşmaya gelmemesi halinde duruşmaya devam edilerek, sanığın sorgu tutanakları anlatılarak dava yokluklarında bitirilebilecek.

Sanık hakkında verilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği cezadan daha ağır ise her durumda sanığın dinlenmesi gerekecek.