Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 14:46
KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nda Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü. Henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarına düşen eğitim üçağında bulunan iki kişi öldü.

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşmüştür. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişi yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin pilot eğitmeni Serkan Özcezarlı ile yanındaki Akın Çetinkaya olduğu öğrenildi.

Son Dakika: İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'çılar yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN