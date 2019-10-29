Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Terör estiren 7 maganda yakalandı

Terör estiren 7 maganda yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Gündem
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Terör estiren 7 maganda yakalandı
İSTANBUL'DA asker uğurlama adı altında düzenledikleri eğlencelerde konvoy halinde çıktıkları trafikte havaya ateş açan, abartı egzoz kullanarak patinaj çeken ve drift yaparak terör estiren 7 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan E.A., E.G., O.T., M.A., A.K., A.D. ve M.G.'ye toplamda 9 bin 129 TL idari para cezası kesildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör estiren 7 maganda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN