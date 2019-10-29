Terör estiren 7 maganda yakalandı

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İSTANBUL'DA asker uğurlama adı altında düzenledikleri eğlencelerde konvoy halinde çıktıkları trafikte havaya ateş açan, abartı egzoz kullanarak patinaj çeken ve drift yaparak terör estiren 7 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan E.A., E.G., O.T., M.A., A.K., A.D. ve M.G.'ye toplamda 9 bin 129 TL idari para cezası kesildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.