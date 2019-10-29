‘Utanç verici ilişki ağları ortaya çıkmıştır’

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Caniyi 'Mazlum' görenlerin tuzakları Türkiye'ye sökmeyecektir" dedi.Bahçeli mesajında özetle şunları söyledi:* Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır. Caniyi 'Mazlum' gören, teröristi "General" gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'ye sökmeyecektir.* DEAŞ'lı terörist başının İdlib'de kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/ PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır. Kim ne yaparsa yapsın, Türk ve Türkiye düşmanlığında buluşanlara karşı Milli Mücadele ruhuyla mukabele ve müdahale edileceği açıktır.* Unutulmasın ki Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümü Türkiye'nin lider ülke olmasına sahne olacak, bunu da cumhurun ittifak ve iradesi gerçekleştirecektir.