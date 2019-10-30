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merkezli 24 ilde operasyonu: 55 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1'i aktif 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 34'ü, 24 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:58
Ankara merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1'i aktif görevde, 54'ü ise ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Ankara merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
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