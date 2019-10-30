Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > AVM otoparkında 16 parça tarihi eser ele geçirildi

otoparkında 16 parça ele geçirildi

'in Karşıyaka ilçesinde, alışveriş merkezinin otoparkına yapılan operasyonda, çeşitli dönemlere ait 16 parça ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:21
AVM otoparkında 16 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, otoparka yapılan baskında, 4 Lidya dönemine ait altın gümüş karışımı sikke, 6 Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait gümüş sikke, 5 takı parçası ve 1 mühür olmak üzere 16 parça tarihi eser ele geçirildi. Yapılan incelemede eserlerin orijinal olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AVM otoparkında 16 parça tarihi eser ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN