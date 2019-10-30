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Başkan Erdoğan'dan sporculara asker selamıyla destek! Dakikalarca alkışlandı

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan , Türk sporcuların sevinç gösterileri esnasında asker selamı vermesine tepki gösterenlere sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Bunlar, sporcularımızın asker selamından korkacak kadar zavallılar. İşte bir kız tekvandocumuz. Şampiyon oluyor ve asker selamını çakıyor. Bunların durumu bu. Fakat biz selamımıza ara vermeyeceğiz. Selam tüm Mehmetçik'imize" diyerek asker selamı verdi. Erdoğan'ın bu sözleri salonda büyük alkış aldı.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 14:51
Başkan Erdoğan'dan sporculara asker selamıyla destek! Dakikalarca alkışlandı

Başkan Erdoğan, Türk sporcuların müsabakaların ardından asker selamı vermesiyle ilgili olarak "Bunlar sporcularımızın selamından korkacak kadar zavallılar." dedi. Erdoğan'ın bu sözleri salonda büyük alkış aldı.

Başkan Erdoğan ''Asker selamından korkacak kadar zavallılar'' deyip asker selamı verdi

"ASKER SELAMINDAN KORKUYORLAR"

"Vatandaşlarımızın uğradıkları saldırılar ve haksızlıklar karşısında her türlü girişimde bulunacak ve hesap soracağız." diyen Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Eskiden beri Ermeni terör örgütlerini ve PKK'yı, FETÖ'yü destekleyenler bunu yapabiliyorsa, bizim vatandaşlarımız da aynı başarıyı gösterebilmelidir. Gücünü ortaya koyduğunda kendine çeki düzen vermeyecek hiçbir ülke yoktur. Bunlar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askerini selamlayan sporculardan korkacak kadar zavallıdır. Sporcularımızın selamından korkacak kadar zavallılar.

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KARARLILIKLA SELAMINIZI VERECEĞİZ

Bir kız tekvandocumuz şampiyon oluyor, asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. Bunların durumu bu. Kararlılıkla selamınızı vereceğiz, yola devam edeceğiz. Ayrılıklara, çekişmelere, husumetlere son verme zamanı gelmiştir. Avrupalı ve ABD'li Türklere yakışan budur. Bu konuda yapılacak tüm girişimlere destek vereceğiz."

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Başkan Erdoğan'dan sporculara asker selamıyla destek! Dakikalarca alkışlandı
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