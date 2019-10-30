FETÖ davasına bakan hâkime suikast gibi taciz

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Bir dönem Tahşiye, Selam Tevhid kumpası ve Hrant Dink cinayeti davası olmak üzere önemli FETÖ kumpası dosyalarına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Ali İhsan Horasan'ın içinde bulunduğu aracın şarampole yuvarlanarak öldürülmek istendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede Horasan'ın savcılığa verdiği dilekçeye yer verildi.Horasan dilekçesinde olayı şöyle anlattı: "29 Ekim 2017 Pazar günü Çanakkale'de bir düğüne katılıp tekrar İstanbul'a dönüşe geçtim. Saat 22:30 civarı Havran Mevkii'nde yolda ilerlerken sağ taraftan çok hızlı bir şekilde bir aracın geldiğini gördüm. Araç üstüme doğru kırarak beni adeta refüje düşmemi sağlayacak şekilde öne geçti. Yolu tam ortaladı ve dörtlülerini yaktı. Camını açarak öndeki iki şahıs birden kenara çekmem şeklinde bana bağırdılar. Eşimin de ikazıyla hiç durmayarak hızlı bir şekilde kaçmaya başladım. Bu şekilde bir saat boyunca yolda ilerledim. Tehlikeli manevralar yaparak yoluma devam ettim. En az 4-5 kez hızımız 150- 160 km iken beni yoldan çıkarıp eşimle beraber öldürmeye çalıştılar. Eşim jandarma ve polisi aradı. Gökyazı Mevkii'nde jandarmayı gördük. Araçtan inerek jandarmaya durumu anlattım. Araç bizi görünce kaçtı." Olayın ardından polis tarafından yakalanan sanıklar Öner A. ve Şenol T. suçlamaları kabul etmedi. İddianamede Özkan A.'nın 127 promil alkollü olduğunun belirlendiği, her iki şüphelinin de ifadelerinde çelişkiler olduğu ifade edildi. Şüphelilerin 'Basit yaralama' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 10 Mayıs 2017'de şüpheli bir trafik kazası geçirmiş, başsavcı ve şoförü hayatını kaybetmişti.