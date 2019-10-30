HDP'li eski vekile sosyal medyadan büyük tepkiler yağıyor!

HDP'li eski Milletvekili Lezgin Botan'ın Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı kutlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara tepki yağdı.

Botan'ın, "Bu pespaye kişilik yine çarpıtma işindeki ustalığını konuşturmuş. Kayyum darbesini meşrulaştırmaya çalışıyor. Türk'ün bayramı, Kürd'ün yasıdır, kâbusudur. Cumhuriyet Bayramı'nda kayyum atayan devlet aklı Kürd'ün fermanını imzaladığını ilan etmiştir. Bu soykırım politikasını gizleme çabasıdır" şeklindeki paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

Rumlar'ın Kıbrıs'ta diplomatlarımıza ve Türk vatandaşlarımıza karşı yaptığı zulümleri meşru gösterip, Türk askerinin yaptığı çıkarmayı işgal olarak niteleyen Botan'a, vatandaşlardan şu karşılık geldi: "Rumlar'ı bu kadar sevdiğini itiraf etmen iyi de, insanlık senden insanlık dersi alacak değildir. Sonuçta silahlı bir örgütü savunuyorsun ve bu örgüt tüm dünyada terör listesinde. Terör örgütü, yani masum insanları öldüren pislikler", "Bin yıllık İslam kardeşliği, Çanakkale'de birlikte savaştık. Cumhuriyeti omuz omuza mücadeleyle kurduk."