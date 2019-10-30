Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

'de 4 şüphelisi gözaltına alındı

'de düzenlenen terör operasyonunda, örgütü içerisinde çatışmalara katılan şahıslarla irtibatlı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.10.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 16:41
Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü içerisinde Kocaeli'de faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü yöneticisi ve örgüt üyesi olmak suçlarından işlem yapılan şahıslar ile birlikte faaliyet yürüttüğü, haklarında yurda giriş yasağı bulunmasına rağmen illegal yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şahsıların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve 1 adet sahte pasaport elde geçirilirken, emniyete götürülen şahsıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN