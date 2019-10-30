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’de operasyonu: 4 gözaltı

'de, terör örgütü ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.10.2019 16:09
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 4 kişi kaldıkları evlerde yakalanıp, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirildi.
Şüphelilerin, haklarında DEAŞ terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütü üyesi olmak suçlarından işlem yapılan şahıslarla birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şüphelilerden hakkında yurda giriş yasağı bulunduğu ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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