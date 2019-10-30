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Sen gelene kadar ben buradan gitmem

Evlat nöbeti 57’nci gününde de devam ediyor. 12 ay önce oğlu kaçırılan Latife Ödümlü: Sen gelene kadar da ben buradan gitmeyeceğim

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Sen gelene kadar ben buradan gitmem
Çocukları terör örgütünce kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki nöbeti sürüyor. Aslen Siirt'li olup, Ordu'da yaşayan ve 12 önce Dicle Üniversitesi kimya bölümü 3'üncü sınıfta okurken kaçırılan Oğlu Özgür (22) için eyleme katılan Latife Ödümlü, soğuk ve yağışlı havaya rağmen eylemini sürdüreceğini söyledi. 57 gündür evlatları için nöbet tuttuklarını belirten Ödümlü, "Neredeysen çık gel, bütün Türkiye ve devlet senin arkadadır. Korkma gel teslim ol. Sen gelene kadar da ben buradan gitmeyeceğim, ancak ölürüm burada, cenazem buradan kalkar. Ben buradan asla kalkmayacağım buradayım seni bekliyorum oğlum" dedi.
Oturma eylemi yapan ailelerden Şeyhmus Kaya, "Kendilerine hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ve Remziye Tosun hakkında suç duyurusunda bulundu" ifade etti.
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