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Sınırda 3 şüphelisi yakalandı

'de, yasa dışı yollardan 'a geçmek isteyen 3 / şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.R.C., Z.C. ve A.C. oldukları belirlendi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.10.2019 18:05
Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde, önleyici kolluk devriyesi sırasında, 2'nci derece askeri yasak bölgedeki toprak yolda bir aracı durdurdu. Araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş hazırlığında olduğu belirlenen 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.R.C., Z.C. ve A.C. oldukları belirlendi. A.C., jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.R.C. ve Z.C.'nin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
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