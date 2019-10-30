Siyasi parti liderleriyle bayramlaşma

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti. Erdoğan, Anıtkabir'deki törene katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener'le tokalaştı. Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Külliye'deki tebrik kabul törenine gitmemesi dikkat çekti. Anıtkabir'den Külliye'ye geçen Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Ahmet Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aralarında bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, askeri erkan, TBMM üyeleri ve bürokratlar da tebriklerini iletti. Yabancı misyon şefleri ile Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın da aralarında yer aldığı bazı ülkelerin büyükelçileri Erdoğan'ı kutladı. Erdoğan, Satterfield ve Yerhov ile bir süre sohbet etti.