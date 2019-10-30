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Son Dakika Haberi: 'nin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

'nin Büyükelçisi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan skandal yasa tasarılarıyla ilgili 'na çağrıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır." denildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.10.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 10:36
Son Dakika Haberi: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olaylarıyla ilgili alınmış tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Barış Pınarı Harekatıyla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı.

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Son Dakika Haberi: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
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