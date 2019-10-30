Süre doldu ortak devriye başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Rusya ile Soçi'de varılan mutabakat gereği YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerden çekilmesi için verilen 150 saatlik süre dün saat 18:00 itibarıyla sona erdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekildiğini, buraya Rus askeri ile Suriye sınır muhafızlarının girdiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz. Terörist görürsek yok etmekte tereddüt etmeyiz" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Zaman doldu. Teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle güvenli bölgeyi kuracağız" ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Soçi mutabakatı kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Ortak devriyelere Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte, Kamışlı hariç başlanacaktır" denildi. Bakan Hulusi Akar da "Ortak devriyeye yakın zamanda başlayacağız. Mutabakatın teknik ve taktiğini konuşuyoruz" bilgisini verdi.