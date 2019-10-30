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'den ABD Temsilciler Meclisi'ndeki skandal tasarısına çok sert tepki

, ABD Temsilciler Meclisindeki skandal yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı. Gül, "Dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar'' dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 12:07
Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'ndeki skandal tasarısına çok sert tepki

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine art arda tepkiler gelmeye devam ediyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül karar için, 'yok hükmündedir' açıklamasını yaptı.

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KENDİ TARİHLERİNE BAKSINLAR

Gül, ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan karar için, "Dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar" dedi.

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ABDULHAMİT GÜL'DEN ABD'YE TEPKİ!

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Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'ndeki skandal tasarısına çok sert tepki
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