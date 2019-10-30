Türkiye’nin bayramı

BUGÜN NELER OLDU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilan edilişinin 96'ncı yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Şehir meydanlarını dolduran milyonlarca kişi ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 'özgürlük bayramını' ilk günkü milli ruhla kutladı.Kordon Boyu'nda gerçekleşen törene binlerce kişi katıldı. Programın ardından Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerle gösteri sunuldu, fışkıran deniz suyuyla gökkuşağı oluştu.Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyona katılan yaklaşık 2 bin kişi, zeybek oynayarak toplu performans sergiledi. Trafiğe kapatılan Saraçoğlu Caddesi'nde, Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 22 usta öğretici eşliğinde yaklaşık 1 aydır yapılan hazırlıklar sonunda gösteri gerçekleştirildi.Cumhuriyet Meydanı'nda, 1923 kişi zeybek oynadı. Gösteri, büyük alkış aldı.Ceylanpınar ilçesindeki kutlamalarda, bazı öğrenciler, teröristlerin havanlı saldırısında yaşamını yitiren Mazlum Güneş (11) ile Elif Terim'in (11) fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giydi.Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu'nun 20 üyesi, Konyaaltı ilçesi Varyant kısmında bir araya geldi. 14 dalgıç, deniz yüzeyinde Türk bayrağı açtı.Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen törene İstiklal Savaşı gazisi torunu 73 yaşındaki Makbule Ergün Ertem askeri kıyafetle protokol sıralarında yer aldı.Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın helikopterli gösterisi nefesleri kesti.Kapadokya'da turizmciler, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Balonların sepetlerine Türk bayraklarının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları da asıldı.Vatandaşlar, ziyarete açılan Donanma Komutanlığına bağlı TCG Yıldırım ve TCG Oruçreis Fırkateyni ile TCG Sakarya Denizaltısını gezdi.Vatandaşlar, Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nde "TCG Gelibolu" firkateyni ile "TCG Gurbet" hücumbotunu, Cruise Port Limanı'nda da "TCG Gurbet" hücum botunu gezdi.Barış Pınarı Harekâtı'nda terör örgütü YPG/ PKK'nın sivilleri hedef aldığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kortej eşliğinde "Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri Barış Pınarı Harekâtı'nda Mehmetçiğin Yanında" yazılı pankartla stada giren Kıbrıs gazilerini, protokol üyeleri ve öğrenciler ayakta alkışlayarak karşıladı.Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine 'Cumhuriyet Tırmanışı' gerçekleştirdi. Güneşli havada başlayan tırmanış, zirvede tipide açılan bayrak ve Atatürk posteri ile sona erdi.Kars:Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyündeki Şehit Astsubay Tuncay Güneş İlkokulu öğrencileri ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk'ün posteri ile okullarından çıkıp köy meydanına yürüdü.Vatan Caddesi'nde resmi geçit törenine akın eden vatandaşlar ay yıldızlı bayraklarla bayramı yaşadı. Kutlamalar kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) de tören geçişlerine katılarak renkli görüntüler oluşturdu. 96 klasik araçla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçildi. Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri de oluşturdukları kortejle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptı.