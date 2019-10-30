Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Türkiye’nin İHA’ları ABD medyasının gündeminde: PKK/PYD-YPG’ye karşı verilen mücadelenin seyrini değiştirdi

’nin İHA’ları medyasının gündeminde: /PYD-’ye karşı verilen mücadelenin seyrini değiştirdi

'li Bloomberg tarafından servis edilen haberde, “İHA’lar, ’nın ülkenin Güneydoğusunda, Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’de ’ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi” denildi.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 17:22
Türkiye’nin İHA’ları ABD medyasının gündeminde: PKK/PYD-YPG’ye karşı verilen mücadelenin seyrini değiştirdi

14 Ekim tarihinde PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntülerin anlatıldığı haberde, "PKK/PYD-YPG'liler tünelden çıkarken bir Türk keşif İHA'sı onları fark etti. PKK/YPG'liler, Suriye'de bir kamyona mühimmat yüklerken söz konusu İHA, onların koordinatlarını bir F-16'ya gönderdi. F-16 da saniyeler sonra operasyon gerçekleştirdi" denildi.

Bloomberg tarafından servis edilen haberde, "İHA'lar, Ankara'nın ülkenin Güneydoğusunda, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de PKK'ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi" denildi.

"İHA'ların kullanılması ayrıca hem Türk askerlerinin hayatını kurtarıyor hem de Savunma Bakanlığının tasarruf etmesini sağlıyor" denilen haberde, "ABD askerleri, 9 Ekim'de çekilmeye başladıktan sonra Türk İHA'ları, jetleriyle birlikte, askerlerin önünü açmak için PKK/PYD-YPG'lilerin sığınak ve mevzilerini vurmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin İHA’ları ABD medyasının gündeminde: PKK/PYD-YPG’ye karşı verilen mücadelenin seyrini değiştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN