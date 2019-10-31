3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Ne zaman verilecek?

Sayısı 1 milyonu aşan öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi gibi meslek gruplarının merakla beklediği 3600 ek gösterge konusundaki son durum yakında takip ediliyor. Ek göstergenin yasalaşması ile birlikte maaş ve ikramiyelerde meydana gelecek değişiklik merak konusu. Memur çalışanları ve emeklilerinin ek gösterge ile ilgili beklentileri devam ederken konuyla ilgili son açıklama Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Bir basın mensubu tarafından kendisine 3600 ek gösterge konusuna ilişkin yöneltilen soruyu cevaplayan Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın ardından beklentiler arttı, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu daha sık araştırılmaya başlandı.

"3600 EK GÖSTERGEYE POZİTİF YAKLAŞIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Çelik, bir basın mensubunun "3600 ek göstergesiyle ilgili düzenleme çıkacak mı? 3600 ek gösterge çalışmaların son durum ne?" sorularını yanıtladı. Çelik, ''Memurlara 3600 ek göstergeye pozitif yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. '' ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİN MAAŞINI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.