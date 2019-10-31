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'nın Köln kentindeki İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

'nın Köln kentindeki İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Genel merkez yerleşkesini güvenlik şeridiyle kapatan polis, binaları ve camiyi boşaltarak bomba araması başlattı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.10.2019 17:52 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 18:42
Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi, telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Genel merkez yerleşkesini güvenlik şeridiyle kapatan polis, binaları ve camiyi boşaltarak bomba araması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, yerel saatle 14.49'da kimliği belirsiz bir şahıs telefonla DİTİB'i arayarak bomba ihbarında bulundu. Bunun üzerine DİTİB yetkilileri, durumu polise aktardı. İhbar üzerine gelen polis, bina çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

Polis, ikindi namazı sonrası camiyi boşaltarak, özel ekipler ve eğitimli köpeklerle cami ve binalarda bomba araması başlattı.

Camide arama sürüyor.

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Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
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