Başkan Erdoğan: Gürcistan ile ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkaracağız

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

En kısa zamanda Gürcistan ile stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız. Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var. Trans- Anadolu doğal gaz boru hattı ile bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırmada Bakü - Tiflis - Kars tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu.

"TİCARET HACMİMİZİ 3 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ"

2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı olmamız bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ekonomik iş birliğimizi artarak sürdürme irademizi teyit ediyoruz. Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.

"KARADENİZ'DE İSTİKRAR ÇABALARIMIZ GÜRCİSTAN'IN KATKILARI İLE DEVAM EDİYOR"

Gürcistan'ın bağımsızlığı, siyasi istikrar ve toprak bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında bu yıl da Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Bugüne kadar 2200 Gürcü askeri personeli Türkiye'de icra edilen çeşitli kurs ve aktivitelere katılmıştır. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi için çabalarımız Gürcistan'ın da katkılarıyla devam ediyor.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

FETÖ ve ülkemizi hedef alan bütün faaliyetlere karşı Gürcistan'la iş birliği irademizi teyit ettik. Türkiye Gürcistan'ın Batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür.

Başkan Erdoğan'dan Gürcistan Başbakanı ile ortak basın açıklaması

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI GIORGI GAKHARIA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlamak isterim. Türk halkına refah ve esenlik dilerim. Yaptığımız görüşmelerde güvenlik ve kültür gibi konuları ele aldık ve ticaret ve ekonomi konularını vurguladık. Türkiye, Gürcistan'ın birinci ticaret ortağıdır ama daha büyük perspektiflerimiz var ve mevcut rakamların daha da artması gerektiğini düşünüyoruz.

TÜRKİYE İLE ENERJİ KORİDORUNA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Bakanlar Kurulumuz bu konu üzerinde çalışacak. Ayrıca enerji koridorları konusundaki iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Türkiye Gürcistan için Avrupa'ya açılan yol anlamına geliyor. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gösterdiğiniz tavır için teşekkür etmek isterim.