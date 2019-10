Başkan Erdoğan'dan Avrupa ve ABD'ye tarihi uyarılar: Yanlış yapıyorsunuz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. İşte o konuşmanın satırbaşları:* Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 bin 219 kilometrekare alan içindeki 558 yerleşim birimini, 900'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirerek temizlemiş durumdayız. Her ne kadar birileri hala Türkiye'nin verdiği bu büyük mücadelenin farkında değilse de milletimiz olup biteni görüyor ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Türkiye, yeni bir istiklal harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru adım adım yürüyor. Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik.* Bazen bize, '30 kilometrenin ötesindeki teröristler ne olacak?' diye soruyorlar. Diğerlerine ne olacaksa onlara da aynısı olacak. Son teröriste kadar tamamı temizlenecek. Gerektiğinde sahada gerektiğinde masada oyunu değiştirecek hamleleri yaparız.* Terör örgütünün 30 km'lik alanın dışına çıkartılamadığını görürsek veya her nereden olursa olsun saldırılar sürerse kendi harekatımızı gerçekleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Şu anda A planını uyguluyoruz. Bu devriyeler vesaire filan, bunlar devam edecek. Bu devriyelerden sonra arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor? Ayn El Arab'da, Münbiç'te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa B planına, C planına geçebiliriz. Güvenli bölge dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz.* Suriye Milli Ordusu'na ABD 'terörist' diyor. Ya bunlar bu toprakların sahipleri, topraklarını savunuyorlar. Nasıl terörist dersiniz?* Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum: Yanlış yapıyorsunuz. Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda dönüp sizi de ısıracak. DEAŞ'ta sizin teröristleriniz var. 'Hadi alın' diyoruz kaçıyorsunuz, almıyorsunuz. Siz yetiştirdiniz niye almıyorsunuz? Alamazlar. Türkiye lehine en küçük bir söze ve davranışa izin vermeyenler, kendi ülkelerinde terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın sembollerinin sokaklarında dolaştırılması için her türlü kolaylığı gösteriyor. Barış Pınarı Harekatı başladığından beri Avrupa'da ülkemiz aleyhine 700'e yakın eylem gerçekleştirildi. Bunların ülkelerinde üstelik de bunların polislerinin nezaretinde... Bu eylemlerde 79'u doğrudan bayrağımıza, misyonlarımıza, camilerimize, derneklerimize veya vatandaşlarımıza yönelik şiddet içeriyor ve 36 insanımız yaralandı. Sokaklarınızda bombalar patlamaya, teröristlerin silahları ölüm kusmaya, vandallar yakıp yıkmaya başladığında yanlışınızı anlayacaksınız.* ABD'de atılan tasarı adımının hiçbir anlamı yok, tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Tarihleri soykırım, kölelik, sömürü lekeleriyle dolu bir ülkenin Türkiye'ye ne söz söyleme ne ders verme hakkı olamaz. Onbinlerce köle ayaklarında zincirlerle Amerika'ya kadırgalarla taşınmışdır. Bunun hesabını Amerika tarihe nasıl verecek. 1970 ve 1980'li yıllarda ASALA, 21 farklı ülkede Türkiye büyükelçilikleri ve temsilciliklerine 100'den fazla saldırı gerçekleştirdi. 40 diplomat şehit oldu. Bundan haberiniz var mı? Bizim inancımızda soykırım yasak. Böyle bir ithamı milletimize yapılmış en büyük hakaret addederiz.* Temsilciler Meclisinde kabul edilen diğer tasarı Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgili. FETÖ'nün iddialarına dayandırılan bu tasarıyı da şiddetle reddediyoruz. Amerika, bir FETÖ'ye mahkum olacak kadar küçüldü mü? FETÖ elebaşını ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir manivela mıdır? Karşımıza delikanlıca çıkmak yerine Türkiye'yi bel altı vuruşlarla dize getireceğini sananlar hep hüsrana uğradı,uğrayacak.* Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyor. Türkiye de aynı hakka sahip. Buna ellerini sıktıkları, ö vgüler dizdikleri teröristler de dahil. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacak.Şayet bize verilen sözler yerine gelir, sınırlarımız teröristlerden arındırılır, tahkimatlar yıkılırsa ne ala. Çok ciddi tahkimatlar var, tüneller var ve hala suçlu arıyorlar. Ne suçlu arıyorsun ya. O tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin fabrikası? Fransızların. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde. Siz terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz. Burada bunlara ses çıkarmazsınız ondan sonra sarı yeleklilerle uğraşırsınız. Çünkü mazlumların ahı çarpar.AK Parti olarak hem Meclis'te hem hükümette yaptığımız çalışmalarla ülkemize Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanlardan kat be kat daha fazla eser, hizmet, yatırım kazandırdık. Cumhuriyet bayramlarını sadece sözde ve resmi törenle kutlamakla kalmadık, eserlerimizin açılışıyla birer hizmet şölenine çevirdik. Cumhuriyet'e birilerinin yıllardır yapageldiği gibi buram buram özenti kokan saçmalıklarla değil, işte böyle ülkeye ve millete en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur.3-5 milyardolarlık manipülasyonlarla ekonomimizin çökertildiği, 3-5 kontra hamleyle siyasetimizin dize getirildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler hamdolsun geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde 7 düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var.Bunlar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıd. Bir kız tekvandocumuz şampiyon oluyor, asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. İşte bunların durumu bu, tablo bu. Onun için biz yılmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 'Selam tüm Mehmetçiğimize' diyerek yola devam edeceğiz.Faiz sürekli iniyor, enflasyon aynı şekilde geriliyor. En yakın zamanda enflasyonda da tek haneli rakama ulaşacağız, faiz de aynı şekilde ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun. Hiç bundan endişeniz olmasın, bu olacak. Ekonomiyle ilgili çökerttik çökertiyoruz, battı bitti dediler. Ne oldu bitti mi, battı mı? Biz küllerimizden nasıl tarihte ayağa kalktıysak şimdi yine aynı şekilde ayağa kalktık ve yola devam ediyoruz. Elbette densizlik düzeyine varan söz ve davranışlara ilgili arkadaşlarımız gereken cevabı veriyorlar, verecekler. Ama biz tüm vaktimizi, enerjimizi ve konsantrasyonumuzu ülkemizi bu fırtınadan sağ salim bir şekilde çıkarmak için teksif ediyoruz.Başkan Erdoğan AK Parti Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin 13 Kasım'daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili sorusuna " Şu anda henüz karar vermiş değilim. Ama soru işareti" yanıtını verdi. Erdoğan "Putin ile görüşme olacak mı" sorusuna da "Her an olabilir, gelişmelere göre" yanıtını verdi.