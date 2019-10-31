DEAŞ operasyonlarında 100 kişi gözaltına alındı

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında FETÖ, DEAŞ, PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde olası eylem arayışında olan DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde 26 operasyon gerçekleştirildi ve toplam 100 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden kara propaganda yapan 1297 hesap tespit edildi, 452 kişi gözaltına alındı ve 78 kişi tutuklandı" dedi.