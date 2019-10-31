Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Elazığ'da uyuşturucu alışverişine polis baskını: 5 gözaltı

'da alışverişine polis baskını: 5 gözaltı

'da polis, alış verişi yapan şüphelilere şok baskın yaptı, 5 şahsı gözaltına aldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:01
Elazığ'da uyuşturucu alışverişine polis baskını: 5 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu alış verişi yapan 5 şahıs belirlenerek, suç üstü baskın yaptı. Baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 53 paket içerisinde satışa hazır 128 gram esrar ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A. ile E.Y'nin uyuşturucu madde sattığı, diğer 3 şüphelinin ise uyuşturucu madde kullandığı öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da uyuşturucu alışverişine polis baskını: 5 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN