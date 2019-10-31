Evlat nöbetine gurbetçi desteği

BUGÜN NELER OLDU

iyarbakır'daki HDP binası önünde, terör örgütünün kaçırdığı evlatları için nöbet tutan aileler soğuk ve yağışlı havaya rağmen eylemlerini sürdürüyor. Hacire Akar, kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi ikinci ayına giriyor.Eylem ikinci ayını doldurmaya hazırlanırken, Türkiye'nin dört bir yanındaki onlarca STK ve dernek, yazarlar, gazeteciler, şehit ve gazi, öğrenciler, Avrupa Komisyonu üyeleri anneleri ziyaret etmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile ittifak yapan CHP'den ise ailelere bir destek ve ziyaret henüz daha gerçekleşmedi. Bu arada Almanya'dan bir hayırsever tarafından oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri için çadır ve oturma grupları gönderildi. Kapalı çadır, yağmurluk, sandalye ve masaların kurulumu da yapıldı. Soğuklar yaklaşırken, adı öğrenilemeyen gurbetçi vatandışın örnek davranışı, eyleme katılan aileleri de duygulandırdı.Bu arada aileler, Fransa'nın Strazburg ketinde, çocuklarının nasıl terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ve HDP'nin PKK/YPG ile bağlantılarını anlatacaklar. 4-5 ailenin gideceğini ve programla ilgili hazırlıkların devam ettiği, programın önünümzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.HDP il binası önünde bekleyişini sürdürenler arasında yer alan anne Hüsniye Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için eyleme katıldığını söyledi. Kaya, çocuğuna kavuşmak için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirerek "Kar da yağsa, yağmur da yağsa buradan gitmeyeceğiz" dedi.VATANI görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme katılan Şevket Altıntaş da evlatlarına kavuşmak için oturma eylemine devam edeceklerini dile getirdi. Eylemlerinde kararlı olduklarını vurgulayan Altıntaş, "Ünlülerin desteğini bekliyoruz. Yanımıza gelsinler, bizi desteklesinler. Onların buraya gelmesiyle daha mutlu olacağız" dedi.