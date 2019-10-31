Haşmet Babaoğlu yazdı: Küreselcilerin oyunlarını bir bir bozuyoruz

Zaman hızlı akıyor...

Unutuyoruz, hatırlamak gerekiyor.

15 Temmuz'un darbeci-işgalcilerini yendik...

Bize NATO ve İncirlik şantajı yapmaya kalkışanlara hem içeriden kontrolü ele geçirilmiş, hem de dışarıdan kuşatılmış İncirlik'le cevap verdik.

15 Temmuz sonrası İncirlik'e girmek için tutturan Alman parlamento heyetine izin vermedik.

2017'de pes edip Tornado uçaklarını ve askerlerini alıp Ürdün'e geçtiler.

NATO'dan ihraç tehditlerine gülüp geçtik, NATO karargahı sonunda "edep dairesi"ne girmek zorunda kaldı.

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Yine hatırlayın...

Defalarca kur üzerinden finansal saldırıya maruz kaldık ve her seferinde saldırının hem dışarıdaki kurmaylarını, hem de içerideki piyonlarını bu işe kalkıştıklarına pişman ettik.

Kuzey Suriye'de "terör koridoru" hesaplarına set çektik.. Ambargo tehditlerini umursamadan Afrin ve Barış Pınarı harekatlarını yaptık. Geri çekilmek zorunda kaldılar.

Şimdi ABD Temsilciler Meclisi üzerinden yaptırımlar ve "Ermeni Soykırımı"nı tanıma yasa tasarısını karşımıza çıkarıyorlar.

Hemen mızmızlanacak kesimlere aldırmazve dik durursak...

Buradan da çıkar, yolumuza gideriz.

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