‘Hassas terazi’ savunması satıcıyı kurtaramadı

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Kayseri'de, uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan sanık İsmail Ş.'ye 13 yıl 1 ay hapis ve 27 bin 500 lira para cezası verildi. Sanık savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını itiraf ederek, "Ele geçirilen uyuşturucular bana aittir. 12 yıldır eroin kullanıyorum. Satın aldığım kişiler bazen söyledikleri miktarın altında satıyorlar, o yüzden tartarak alıyorum" dedi.Duruşmada tanık olarak dinlenen M.A. ise sanığı tanıdığını, eroin ve diğer uyuşturucu maddeleri kendisinden aldığını öne sürdü.Mahkeme heyeti ise sanığa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 1 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezası verdi.