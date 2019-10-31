İkinci yargı paketi, af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası ikinci yargı paketinin içinde olacak mı? Af yasasında son durum ne oldu?

Hükümet cephesinden af yasası ile ilgili dönem dönem yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Ömer Çelik, konuyla ilgili son olarak yaptığı açıklamada bir defaya mahsus uygulanacak ceza indirimi yerine köklü bir değişim planı içerisinde olduklarını, infaz sistemini bütünsel olarak ele alan bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. AK Parti Sözcüsü Çelik'in bu açıklamasının ardından gözler ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak, af yasası ikinci yargı paketinin içerisinde yer alacak mı sorularının cevaplarına çevrildi. İşte detaylar…

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