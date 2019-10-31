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, af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası ikinci yargı paketinin içinde olacak mı? Af yasasında son durum ne oldu?

Birinci yargı paketi geçtiğimiz günlerde Meclis tarafından kabul edildi. Yüz binlerce mahkumun ile ilgili beklediği son dakika gelişmelerine yönelik birinci yargı paketinin içeriğinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmedi. Buna bağlı olarak mahkum ve yakınlarının genel af yasasında son durum ne sorusu geçerliliğini sürdürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada, af yasasının ile gelebileceği ifade edilirken bu açıklamanın ardından ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak sorusu gündem oldu. İşte son dakika gelişmeleri doğrultusunda ikinci yargı paketi ile ilgili merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 10:48
İkinci yargı paketi, af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası ikinci yargı paketinin içinde olacak mı? Af yasasında son durum ne oldu?

Hükümet cephesinden af yasası ile ilgili dönem dönem yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Ömer Çelik, konuyla ilgili son olarak yaptığı açıklamada bir defaya mahsus uygulanacak ceza indirimi yerine köklü bir değişim planı içerisinde olduklarını, infaz sistemini bütünsel olarak ele alan bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. AK Parti Sözcüsü Çelik'in bu açıklamasının ardından gözler ne zaman çıkacak, af yasası ikinci yargı paketinin içerisinde yer alacak mı sorularının cevaplarına çevrildi. İşte detaylar…

Konuyla ilgili açıklamalar ve son dakika gelişmelerine haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz.

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İkinci yargı paketi, af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası ikinci yargı paketinin içinde olacak mı? Af yasasında son durum ne oldu?
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