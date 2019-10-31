İller arası dev kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan 4 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerinde kayıt dışı bitkisel atık yağ toplandığı ve bu yağların işleme lisansı bulunmayan bir kimya şirketine verildiği öğrenildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren kimya şirketinin piyasadan toplanan bitkisel atık yağları alkol ve kostik ile karıştırıp ısıtma işlemine tabi tuttuktan sonra illegal olarak motorin ve biodizel yakıt imal ettikleri tespit edildi.

İmal edilen bu biodizel akaryakıtı Tekirdağ Limanı'na gelecek olan Malta bandralı bir tanker gemi ile İspanya'ya sevk edecekleri bilgisi edinilmesi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile yapılan ortak eş zamanlı operasyonda 5 adet tanker ve 1 tesise el konuldu.

Yapılan çalışmaların devamında 29 Ekim günü yapılan operasyon ile birlikte satışa hazır halde piyasa değeri yaklaşık 19 milyon Euro olduğu değerlendirilen toplam 1 milyon 525 bin 915 litre kaçak akaryakıt (biodizel) ele geçirildi.

Operasyonda İsmail A., Hasan A., Tayfun A., Fatih A., Cuma A., Mustafa Y., Murat Ö., Murat K., Cengiz Celal K., Atilla M., Hasan H. ve Semra Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili emniyette işlemler devam ediyor.