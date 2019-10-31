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Müdürlüğünden açıklama

Müdürlüğünden, bugün medyada "'li tıbbi malzemeyi 15 hastada kullandılar" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, bahsi geçen hastane hakkında hasta şikayetleri nedeniyle bir yıl önce inceleme başlatıldığı, tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar nedeniyle ilk olarak geçen yıl kasım ayında bazı birimlerinde geçici olarak hizmete son verildiği, ardından da merkezin tamamen kapatıldığı bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.10.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 17:19
İstanbul Sağlık Müdürlüğünden açıklama

AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, devam eden incelemeler sonucunda hastanede ruhsatsız olarak cerrahi müdahaleler yapıldığının belirlenmesi üzerine, merkezde önce ameliyathaneler mühürlendi, ardından da Sağlık Bakanlığı kararıyla merkezin tamamında faaliyetler durduruldu.

HASTANEYE CEZA KESİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca Özel Hastaneler Yönetmeliğinin "Tıbbi Kayıt" başlıklı maddesine ve hastanedeki diğer eksiklilere istinaden hastaneye ceza keserek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, 27 Eylül'den itibaren faaliyetlerinin tamamı durdurulan hastaneyle ilgili medyada yer alan "HIV'li tıbbi malzemeyi 15 hastada kullandılar" iddialarına yönelik müfettiş ve bilirkişi incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

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İstanbul Sağlık Müdürlüğünden açıklama
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