İstanbul Sağlık Müdürlüğünden açıklama

AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, devam eden incelemeler sonucunda hastanede ruhsatsız olarak cerrahi müdahaleler yapıldığının belirlenmesi üzerine, merkezde önce ameliyathaneler mühürlendi, ardından da Sağlık Bakanlığı kararıyla merkezin tamamında faaliyetler durduruldu.

HASTANEYE CEZA KESİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca Özel Hastaneler Yönetmeliğinin "Tıbbi Kayıt" başlıklı maddesine ve hastanedeki diğer eksiklilere istinaden hastaneye ceza keserek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, 27 Eylül'den itibaren faaliyetlerinin tamamı durdurulan hastaneyle ilgili medyada yer alan "HIV'li tıbbi malzemeyi 15 hastada kullandılar" iddialarına yönelik müfettiş ve bilirkişi incelemelerin devam ettiği kaydedildi.