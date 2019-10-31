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Son dakika: ’de işadamlarına operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibatları belirlenen 11’i işadamı toplam 27 şüpheli hakkında operasyon başlattı

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 31.10.2019 07:45 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 08:08
Son dakika: İzmir’de işadamlarına FETÖ operasyonu!

10'U İŞ ADAMI 27 ŞÜPHELİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan, ancak Bankasya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyelik kaydı gibi deliller bulunan 11'i işadamı ve 10'u esnaf toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞAFAK VAKTİ BASKINLAR BAŞLADI

Şüphelileri yakalamak için bu sabah İzmir ve Manisa illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon tüm hızıyla sürüyor.

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Son dakika: İzmir’de işadamlarına FETÖ operasyonu!
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