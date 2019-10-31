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'te, 5 şüphelisi adliyede

merkezli 3 ilde, /'nin 'emniyetteki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i eski 5 polis, adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 31.10.2019 12:58
Karabük'te, 5 FETÖ şüphelisi adliyede

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Karabük merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda polis memurları H.A., V.Y., M.S., İ.K. ile meslekten ihraç edilen polis memuru Y.S., gözaltına alındı. Örgütün 'mahrem emniyet yapılanması'na mensup, halen aktif görevdeki polis memurları ile meslekten ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Karabük'te, 5 FETÖ şüphelisi adliyede
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