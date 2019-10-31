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'te / operasyonu! 5 polis gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, biri meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:39
Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu! 5 polis gözaltında

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına mensup aktif görevdeki polis memurları ile meslekten ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, polis memurları H.A, V.Y, M.S. ve İ.K. ile meslekten ihraç edilen Y.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu! 5 polis gözaltında
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