Mağdur işçilere ‘bankamatik’ iftirası

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında CHP'li belediyelerde işten çıkarılan binlerce işçi için skandal ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, ekmeğinin derdindeki işçilere 'bankamatik işçileri' iftirası attı. Bolu'da CHP'li belediye tarafından işten atılan işçileri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Biz, hiçbir işçinin işten atılmasını istemeyiz ama bankamatik işçileri hariç. Yani hiç işe gitmeden belediyeden para alıp geçinenleri kabul etmeyiz" dedi.CHP lideri konuşmasında Türkiye'nin terörden çok çektiğini belirtirken terör örgütleri arasında PKK ve DEAŞ'ı saydı, ancak YPG'nin adını anmadı. Trump'ın skandal mektubuyla ilgili 7 sorusunu yineleyen Kılıçdaroğlu yine Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakarete varan ifadeleri kullandı.Kılıçdaroğlu'nun 'bankamatikçi' iftirası CHP'li belediyelerden çıkartılan işçilerin tepkisine neden oldu. İSPARK'taki işinden atılan Umut Aydoğan, "Kılıçdaroğlu seçim öncesi 'Kimse işten çıkartılmayacak' diyerek namus sözü vermişti. Namus sözü ne oldu? 65 gündür buradan bağırıyoruz. İddiasını kanıtlamaya davet ediyoruz. Sadece iftira ile 5 yıl belediyeleri yönetemezler. Kendi hilelerinde kendileri çırpınırlar" diye konuştu.Mağdur işçilerden Cemil Çiftçi "Bu söylemler suçluluklarını örtme aracı. Hak deyip hak yediler, adalet deyip en büyük adaletsizliği yaptılar" derken, işçi Lokman Çal da "Bizim belgelerimiz mevcut. Çalışma saatlerimiz, kamera kayıtları, aldığımız teşekkür belgeleri. Kendi yerleştirdikleri arasında kaç bankamatikçi var asıl onlara baksın" sözleriyle tepkisini dile getirdi.