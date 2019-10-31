Milletin işaret ettiği gibi kendimizi yenileyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada da parti teşkilatına önemli mesajlar verdi.* Dünya değişirken, bölgemiz değişirken, Türkiye değişirken AK Parti olarak bu sürecin lokomotifliğini yapma görevi yine bizlere düşüyor. Başarı çıtamızı yüzde 50'nin üzerine çıkardık. Dört bir yandan kuşatıldığımız, en sıkıntılı zamanlarımızda dahi milletimiz bu vazifeyi yine bize tevdi etmiştir. Muhtemelen önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongremizde, milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, kararlılığımızı bileyecek, enerjimizi de tazeleyeceğiz. Ardından 2023 yılına kadar olan seçimsiz dönemi en iyi şekilde değerlendirerek, hep birlikte AK Parti'yi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. AK Parti, her dem yeniden doğanların partisidir. Türkiye 17 yıllık AK Parti döneminde nasıl çağ atladıysa, 2023 hedeflerine de ulaşılacaktır.* AK Partili olmak bu ülkenin ve milletin asılara sari medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmaktır. Asıl önemlisi hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük davanın başarısı için bir nefer gibi çalışabilme erdemini gösterebilmektir. Bunun için hiçbir kardeşimizi 'eski AK Parti'li' olarak sıfatlandıramayız. Bu kutlu yürüyüşte yoldan çıkanlar, kerameti kendinde sananlar olmuştur, olacaktır. Bundan sonra da bu devam edecektir. Kardeş kardeşi neden vurdu demeye gerek yok.* Tek derdimiz iktidarımızı sürdürmek olsaydı bunu eski sistemde çok daha kolay yapabilirdik. Ama biz tarihimizin en köklü yönetim reformunu yapmayı tercih ettik.* Genel Merkezimizin koordinasyonunda, şehirlerimizin her birinde il başkanlarımızdan başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz.