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’lı Alman etkisiz hale getirildi

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Gündem
Giriş Tarihi: 31.10.2019
PKK’lı Alman etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında öldürülen teröristlerin kimlikleri bir bir orntaya çıkmaya devam ediyor. 775 teröristin öldürüldüğü operasyonda, teröristlerden birinin de "Andok Cotkar" kod adlı Alman uyruklu Qestentîn Cidex olduğu ortaya çıktı. Teröristin 16 Ekim'de Resulayn bölgesinde, 9 PKK/YPG'li teröristle birlikte etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Cidex'in, 4 yıl önce Suriye gelip YPG saflarına katıldığı ve ilk dönem YPG kampındaki fırında çalıştığı belirlendi. Örgütün destekçisi konumundaki Almanya, örgüt üyelerinin Türklere ait iş yerlerine, araçlara, kültür merkezlerine ve camilere saldırmasına kayıtsız kalıyor.
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PKK’lı Alman etkisiz hale getirildi
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