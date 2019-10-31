Sahte dolar çetesinin lideri bagajda yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta önceki aylarda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere basılmış 100'lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları ele geçirilmişti. Operasyonda birisi ihraç edilmiş eski komiser toplam 5 kişi gözaltına alınmıştı. Türkiye'nin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilen sahte dolarların, gerçeklerine bir hayli benzemesi dikkat çekmişti.

TAM KAÇACAKTI, BAGAJDA YAKALANDI

Çetenin lideri olduğu öğrenilen ve operasyonda ele geçirilemeyen Ali Atali ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çeteyi bir araya getiren ve organize ettiği belirlenen Ali Atali, Edirne Kapıkule'den Bulgaristan'a bir aracın bagajında kaçmak isterken yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheli Atali, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bilindiği gibi sahte parayı basanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman'ın da olduğu ortaya çıkmış, bu durum çok konuşulmuştu.