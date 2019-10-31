Siyaset bezirganından üvey kardeş bile olmaz

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli şöyle dedi:Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlığını kışkırtıyor, yangından mal kaçırma, karambolden parsa toplama kurnazlığına tevessül ediyor. Yazıklar olsun. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünden sonra şimdi de felaket yürüyüşüne çıkmış durumda. Kriz ve kaosa yatırım yapıyor, boşa sallayıp dolu tutmanın peşinden sürükleniyor. Kılıçdaroğlu'nun vatan ve millet sevgisi sancılı ve sorunludur. Provokasyonlarıyla sokağa oynadığı, Türkiye'nin Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya, Şili'ye, Etiyopya'ya dönmesi için el ovuşturuyor."Ülkücü kardeşlerim" diye seslenmesi de ayrı bir garabettir. Hendek kazan hainlere arkadaşlar diyen, YPG kendi vatanını savunan örgüttür yorumu getiren, zillete düşüp çırpınan, Türk düşmanlarına, haçlı heveslerine, sömürgeci niyetlere çıtını çıkaramayan bir siyaset bezirgânından bırakın kardeş olmayı üvey kardeş bile olmaz, olamaz. Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil, Türkiye düşmanlarının ümit aşısı, geçim kapısı, tescilli hısım ve akrabasıdır. Trump'ın izinden yürüyüp Türkiye'nin hisarlarında gedik açmaya çalışan CHP Genel Başkanı iflastadır, ahlaken yoğun bakımdadır. Muhalefet görevini müstevlilere payandalık ve hizmetkârlık olarak gören bir şahsiyetten bu ülkeye, bu millete ve hatta kendi partisine de asla hayır gelmez, gelemez.ABD Temsilciler Meclisi'nin Barış Pınarı Harekâtıyla ilgili yaptırım kararları, ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendiren tasarıyı kabul etmesi izah ve ifadesi olmayan çarpıklıktır. Bu çürük kararın millet ve ülke nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Tek kelimeyle hükümsüzdür.