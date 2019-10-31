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Son Dakika: Bakan 'dan gözaltındaki rejim askerleri hakkında açıklama!

Milli Savunma Bakanı Hulusi 'dan son dakika açıklama: "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor. İkisi yaralıydı, hastanede tedavileri yapıldı."

Giriş Tarihi: 31.10.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 15:31
Son Dakika: Bakan Akar'dan gözaltındaki rejim askerleri hakkında açıklama!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti.

Akar, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor. Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık." dedi.

2020 BAHARINA KADAR DEVAM EDECEK!

Akar, S-400 tedarikine ilişkin, "Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınırda! Bakan Akar'dan flaş açıklama!

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Son Dakika: Bakan Akar'dan gözaltındaki rejim askerleri hakkında açıklama!
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