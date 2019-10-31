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: lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin vurulma görüntüleri paylaşıldı! "Orada saklanıyordu..."

terör örgütü liderinin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri hakkında açıklaması geldi! Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald , eğer gerek duyarlarsa Bağdadi'nin öldürüldüğü kritik operasyonun görüntülerini paylaşabileceklerini dile getirmişti. Merkez Kuvvetleri'den General McKenzie, operasyon sırasında yaşananları, hedeflerin vurulma anını basın mensuplarına servis etti. Dünya kamuoyunun merakla beklediği o görüntülerin yanı sıra paylaşılan son dakika bilgisine göre Ebubekir el-Bağdadi'nin yanında 4'ü kadın 2 erkeğin de öldürüldüğü ifade edildi.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 08:02 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 08:05
Son dakika: DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin vurulma görüntüleri paylaşıldı! Orada saklanıyordu...

ABD Başkanı Donald 'un "Bağdadi öldürüldü" açıklamasından sonra dünya kamuoyunda görüntülerin basın mensuplarıyla paylaşılmasına ilişkin bir beklenti vardı. da bu beklentiye cevap vererek terör örgütü lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini paylaştı. Operasyon sırasında 11 çocuk ile 2 yetişkin teröristin de sağ olarak ele geçirildiğini belirten General McKenzie, operasyon istihbaratı geldiğinde Başkan Trump'a brifing verdiklerini ve onay aldıklarını ifade etti.

Öte yandan dün gece; ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan köpeğe madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan bir paylaşımda bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından, cumartesi gecesi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen ve Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonda görev alan köpeğe, pati simgeli bir madalya taktığı görülen fotoğrafı "Amerikan Kahraman" notuyla paylaştı.
Fotomontaj olduğu anlaşılan fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.

İŞTE BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ O ANLAR...

ABD dünyaya duyurdu! İşte DEAŞ lideri Bağdadi'nin vurulduğu görüntüler

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Son dakika: DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin vurulma görüntüleri paylaşıldı! "Orada saklanıyordu..."
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