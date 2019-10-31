Son dakika: DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin vurulma görüntüleri paylaşıldı! "Orada saklanıyordu..."

ABD Başkanı Donald Trump'un "Bağdadi öldürüldü" açıklamasından sonra dünya kamuoyunda görüntülerin basın mensuplarıyla paylaşılmasına ilişkin bir beklenti vardı. Pentagon da bu beklentiye cevap vererek DEAŞ terör örgütü lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini paylaştı. Operasyon sırasında 11 çocuk ile 2 yetişkin teröristin de sağ olarak ele geçirildiğini belirten General McKenzie, operasyon istihbaratı geldiğinde Başkan Trump'a brifing verdiklerini ve onay aldıklarını ifade etti.

Öte yandan dün gece; ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonda yaralanan köpeğe madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan bir paylaşımda bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından, cumartesi gecesi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen ve Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonda görev alan köpeğe, pati simgeli bir madalya taktığı görülen fotoğrafı "Amerikan Kahraman" notuyla paylaştı.

Fotomontaj olduğu anlaşılan fotoğrafın orijinalinin Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıktı.

İŞTE BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ O ANLAR...

ABD dünyaya duyurdu! İşte DEAŞ lideri Bağdadi'nin vurulduğu görüntüler