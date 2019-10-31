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’den ’ye tokat gibi yanıt

EVRİN GÜVENDİK Gündem
Giriş Tarihi: 31.10.2019
TBMM’den ABD’ye tokat gibi yanıt
TBMM'den ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yaptırım kararlarına tokat gibi yanıt geldi. TBMM, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'yla oyunu bozulan ABD'nin aldığı kararları kınadı. Genel Kurul'da okunan ve AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin tam destek verdiği Meclis Başkanlığı tezkeresi, yapılan oylamada kabul edildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis Genel Kurulu'na sunulan tezkere ABD Temsilciler Meclisi'nin mezkur kararlarının tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını öngörüyor. Kınama kararı Resmi Gazete'de de yayımlanacak. TBMM'nin tarihi olaylarla ve iddialarla alakalı kararlar almanın parlamentoların işi olmadığına ilkesel olarak inandığı belirtilen tezkerede ise "Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan kararın nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğini ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz" denildi.
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TBMM’den ABD’ye tokat gibi yanıt
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